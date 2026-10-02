Identificaron el cuerpo de Carlos Simón Poblete, desaparecido en Córdoba en 1977

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció que identificó el cuerpo de Carlos Simón Poblete, desaparecido en Córdoba en 1977, cuando tenía 33 años. La identificación se logró después de que su hija aportó su muestra de sangre este año, motivo por el cual el EAAF invitó a quienes tienen un familiar desaparecido entre 1974 y 1983 a acercarse y dar sus muestras de sangre.

"Carlos había sido secuestrado en abril de 1977 en Córdoba a los 33 años junto a su esposa, María Del Carmen Moyano. Fue inhumado sin identidad en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza", explicó el EAAF en un comunicado, en el que continuó: "El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre".

El equipo de Antropología Forense realizó entre 2010 y 2015 exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, utilizado durante la última dictadura cívico militar para la inhumación de personas sin identidad. "Las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas. La investigación se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas", indicó el EAAF.

Además, los antropólogos forenses detallaron cómo se organizó el trabajo de identificación de Carlos Simón Poblete: "El trabajo se realizó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza".