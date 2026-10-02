Valles Calchaquíes: Registraron unos 200 sismos en menos de dos meses

Los Valles Calchaquíes atraviesan un marcado incremento de la actividad sísmica que concentra la atención de especialistas: en menos de dos meses se registraron alrededor de 200 movimientos en el área de influencia del volcán Galán, entre Salta y Catamarca.

La cifra representa casi un tercio de los aproximadamente 750 eventos contabilizados durante los ocho años anteriores en esa región, aunque los científicos advierten que por ahora no existen elementos suficientes para atribuir el fenómeno a actividad magmática ni para hablar de una amenaza volcánica inmediata.



Los movimientos se distribuyen en diferentes sectores de los Valles Calchaquíes, entre ellos Tacuil, Pucará, Colomé, Molinos y áreas ubicadas al oeste de Cafayate. El desafío de los investigadores consiste ahora en determinar qué mecanismo está detrás de semejante concentración de sismos.



El geólogo salteño Benjamín Heit, investigador del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) de Potsdam y especialista en sismología y riesgo sísmico, sigue la evolución del fenómeno en contacto con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).



Heit explicó que existen diferentes hipótesis. Los temblores podrían responder a la actividad tectónica característica de una región sometida a grandes esfuerzos por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Otra posibilidad es que intervengan procesos asociados al sistema volcánico del Galán. También podría existir una combinación de ambos fenómenos.

Esta última alternativa corresponde a lo que en geología se conoce como procesos volcanotectónicos, en los cuales la deformación tectónica puede relacionarse con la dinámica de un sistema magmático. Para diferenciarlos es indispensable conocer con mayor precisión la profundidad, localización, distribución y características de cada terremoto.





