Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria

El Consejo Interuniversitario Nacional confirmó oficialmente que la 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso de la Nación. Si bien en una primera instancia se analizó realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para dar visibilidad al frente judicial del conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo. La convocatoria busca dar una respuesta unificada a la crisis presupuestaria, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cambio de escenario hacia el Congreso responde de manera directa al inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial convocada por la oposición para tratar Morosidad, Emergencia en Discapacidad y rechazo del DNU 70/23. Mientras el proyecto enviado por el Gobierno prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) remarca que se requieren alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento y el pago de haberes. Con esta medida, la comunidad educativa apunta a hacer oír su reclamo ante los legisladores encargados de discutir la partida presupuestaria del sector.