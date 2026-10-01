La Provincia asistió a 34 pacientes en situación crítica durante septiembre

El Ministerio de Salud Pública informó que, durante el mes de septiembre, el dispositivo provincial de evacuación aérea concretó 23 vuelos sanitarios a través de los cuales se brindó asistencia y traslado a 34 pacientes —en su mayoría neonatos, niños y personas con cuadros de extrema gravedad—. El esquema de trabajo se desarrolla de forma conjunta y permanente entre el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y la Dirección General de Aviación Civil de la Provincia.

El servicio funciona bajo guardia activa las 24 horas y los 365 días del año. Su propósito central es garantizar una respuesta médica de terapia intensiva y transporte aéreo cuando los tiempos de traslado terrestre ponen en riesgo la vida del paciente o cuando la geografía impide el acceso por vías convencionales.

Al respecto, el director general del SAMEC, Daniel Romero, destacó la rigurosidad del circuito, “cada vuelo sanitario representa un despliegue de precisión donde el tiempo es determinante. El equipo médico y de enfermería del SAMEC no solo evalúa la pertinencia clínica del traslado, sino que acompaña al paciente con soporte vital avanzado en vuelo, funcionando como una verdadera unidad de terapia intensiva en el aire. La articulación permanente con Aviación Civil y los hospitales de cada área operativa es lo que permite que el sistema llegue con eficacia tanto a los parajes más aislados como a los centros de mayor complejidad del país”.

Cómo funciona el circuito operativo

La activación del protocolo se inicia a partir del pedido formal del médico tratante o del hospital cabecera del interior provincial. El equipo de coordinación médica del SAMEC recibe la solicitud, evalúa el cuadro, analiza la estabilidad del paciente para afrontar las condiciones de altitud y presión, y determina el medio de transporte idóneo (avión o helicóptero).

Una vez validada la misión, se coordina el plan de vuelo con Aviación Civil y se alista la tripulación sanitaria, compuesta por profesionales médicos aeroevacuadores y enfermeros intensivistas del SAMEC, junto a la tecnología médica necesaria (asistencia respiratoria mecánica, monitores multiparamétricos, bombas de infusión e incubadoras de transporte).

Detalle de los traslados del mes

Durante septiembre, la flota de helicópteros provinciales intervino en evacuaciones complejas y rescates en zonas serranas o de monte. Se realizaron traslados desde parajes de la Quebrada del Toro (Pascha, Incahuasi y Arenal), Alto la Sierra, General Mosconi, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán.

Entre los diagnósticos atendidos figuraron emergencias obstétricas críticas (preeclampsia severa, eclampsia y síndrome de HELLP), traumatismos encéfalo-craneanos (TEC) graves en asistencia respiratoria mecánica (ARM), cuadros pediátricos respiratorios agudos, trombocitopenia neonatal y pacientes gran quemados. En varias jornadas se concretaron operativos de traslado doble para maximizar la capacidad de respuesta.

En paralelo, los aviones sanitarios ejecutaron misiones interprovinciales hacia centros médicos de máxima resolución. Se llevaron a cabo vuelos con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para derivar a pacientes pediátricos y adultos hacia los hospitales Dr. Juan P. Garrahan, Italiano y FLENI, por cardiopatías congénitas, requerimiento de trasplante cardíaco, patologías oncohematológicas (leucemia linfoblástica aguda) y secuelas neurológicas severas.

Asimismo, se concretaron derivaciones urgentes a las provincias de Córdoba y Tucumán por hepatitis aguda fulminante y aneurisma cerebral, además de garantizar los vuelos sanitarios de retorno a la provincia para pacientes que obtuvieron el alta médica.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación