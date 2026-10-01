200 víctimas fatales de violencia de género en 2026

Entre el 1/1 y el 29/9 a partir del análisis de medios de comunicación, al menos 200 víctimas letales de violencia machista: 167 femicidios directos, 20 vinculados, 7 instigaciones al suicidio y 6 travesticidios/transfemicidios.

Datos alarmantes: 1 víctima letal cada 33 hs. 306 intentos de femicidio: 1 cada 25 hs. 14% había denunciado previamente. 64% de los agresores eran parejas o exparejas. 41% ocurrió en la vivienda de la víctima y 23,5% en la vivienda compartida. Al menos 202 niños quedaron huérfanos.

Mientras tanto siguen fallando las respuestas de la Justicia y de los organismos del Estado que deberían proteger a las víctimas.