El Vaticano confirmó que el sacerdote argentino Carlos Buela fue culpable de abusos

El Vaticano confirmó este martes la culpabilidad del sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM), por abusos cometidos contra varias personas. El religioso, que desarrolló su congregación en San Rafael, Mendoza, murió en 2023 en Génova, Italia.

Tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaron la denominada "certeza moral" sobre su responsabilidad por hechos encuadrados en "un delito contra el sexto mandamiento, cometido con violencia contra varias personas". La resolución dio por concluido un proceso de dos instancias dentro de la Iglesia.

La decisión estableció definitivamente la responsabilidad de Buela por múltiples delitos contemplados en el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, vinculado a faltas contra la moral sexual. Fue comunicada mediante un documento firmado por Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y los delegados pontificios José Antonio Satué Huerto y Clara Echarte.

Los delegados habían sido designados en enero de 2025 para acompañar a las ramas masculina y femenina de las congregaciones fundadas por Buela en Argentina durante la década de 1980. La confirmación de su culpabilidad llegó tres años después de su muerte y tras un extenso proceso iniciado a partir de denuncias acumuladas durante años.

Según precisó el Vaticano, el sacerdote había sido acusado de abusos sexuales por cerca de 20 seminaristas desde la década de 2000. La resolución fue comunicada oficialmente a los superiores provinciales de ambos institutos durante una reunión realizada en Roma el pasado 14 de septiembre, de la que también participaron autoridades del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada.