El presidente Javier Milei volvió a subir la tensión con su par de Brasil, Lula da Silva, a quien tildó de "ladrón" en la previa de las elecciones que se desarrollarán el domingo en el país vecino. Además, respaldó nuevamente al candidato opositor Flávio Bolsonaro y lo definió como "amigo".

En diálogo con el medio francés Le Point, Milei cargó contra la Justicia de Brasil después de que el Tribunal Supremo ordenara liberar al líder del Partido de los Trabajadores en 2019 en el marco de supuestos casos de corrupción. "Lula es un ladrón. Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice", aseveró.

En tal sentido, acusó a Lula de haber montado una maniobra de difamación: "Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí. El líder de los provocadores en suelo argentino era un estudiante brasileño que cobraba del gobierno de Lula".

Por otro lado, el jefe de Estado cuestionó al mandatario brasileño por su situación económica y manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro. "Brasil tiene un déficit del 10% del PBI. Tengo grandes esperanzas de que mi amigo gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable", expresó.