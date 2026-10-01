A 11 mil kilómetros de distancia y conectado de forma remota, Milei aseguró ante empresarios que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período". En ese sentido, proyectó los comicios del año próximo —en los que competirá por la reelección— y sostuvo que la sociedad argentina deberá "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia".
Javier Milei pidió "paciencia" y prometió más reformas si es reelecto
Desde París y a través de una intervención a distancia para inaugurar el 62º coloquio de IDEA en Mar del Plata, el presidente Javier Milei solicitó paciencia al sector privado y prometió profundizar sus reformas de ser reelecto en 2027. "No van a reconocer al país", advirtió. De cara a los próximos elecciones, el Presidente planteó una disyuntiva entre "el crecimiento o el fracaso", asegurando que un segundo mandato representaría los mejores años de la historia nacional, mientras que elegir una alternativa distinta implicaría "abrazar el fracaso".
"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", lanzó Milei ante la cumbre empresaria y aseguró que el futuro del país está en manos de los argentinos. A su vez, pidió "paciencia" para ver el crecimiento porque, según su visión, "en 20 años la Argentina va a ser una potencia".
"Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia; pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años", advirtió.