Javier Milei pidió "paciencia" y prometió más reformas si es reelecto

Desde París y a través de una intervención a distancia para inaugurar el 62º coloquio de IDEA en Mar del Plata, el presidente Javier Milei solicitó paciencia al sector privado y prometió profundizar sus reformas de ser reelecto en 2027. "No van a reconocer al país", advirtió. De cara a los próximos elecciones, el Presidente planteó una disyuntiva entre "el crecimiento o el fracaso", asegurando que un segundo mandato representaría los mejores años de la historia nacional, mientras que elegir una alternativa distinta implicaría "abrazar el fracaso".

A 11 mil kilómetros de distancia y conectado de forma remota, Milei aseguró ante empresarios que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período". En ese sentido, proyectó los comicios del año próximo —en los que competirá por la reelección— y sostuvo que la sociedad argentina deberá "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia".