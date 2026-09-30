Un allanamiento por una computadora robada terminó con el secuestro de armas y explosivos

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, realizó un allanamiento en un domicilio de Villa Las Rosas, de Capital, en el marco de una causa por el delito de supuesta defraudación por retención indebida.

El procedimiento fue dirigido por la Fiscalía Penal N°4 y a través de distintas acciones desplegadas, los investigadores recuperaron distintos bienes, entre ellos equipos informáticos, musicales y otros elementos de valor.

En el lugar también se detectó una importante cantidad de armas de fuego, como ser: seis pistolas, dos armas largas tipo rifle, once cargadores, alrededor de 500 cartuchos de distintos calibres, armas de aire comprimido y diversas artes de armamento.

Ante la situación, se dio intervención a la División Explosivos de la Dirección Bomberos y del Departamento Criminalística, para el resguardo, secuestro y peritaje de los elementos hallados. Además, se secuestraron explosivos de uso militar, entre ellos siete granadas, un proyectil antiaéreo, detonadores y otros elementos vinculados a tareas de voladura.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia. Por los elementos hallados durante el procedimiento también tomó intervención la Justicia Federal.