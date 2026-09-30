Una exnovia de Joaquín Levinton lo denunció por abuso

Joaquín Levinton fue denunciado por una expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Según consta en la presentación realizada ante la Justicia, la mujer sostuvo que durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020 atravesó distintos episodios de violencia física y psicológica, además de situaciones de abuso sexual.

De acuerdo con la denuncia, la expareja del cantante de Turf también aseguró que habría sido forzada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales no consentidas, situaciones que, según su relato, habrían sido registradas en videos sin su consentimiento.

En conversaciones con la periodista Karina Iavícoli, panelista de LAM (América), la denunciante contó que recientemente encontró registros audiovisuales de aquella época y que ese hallazgo la llevó a volver a recurrir a la Justicia, ya que revivió situaciones que marcaron el vínculo.

La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación. Sin embargo, posteriormente decidió desistir de aquella presentación luego de que Levinton se enterara y le pidiera que la retirara.

En la denuncia actual, además, describió un episodio puntual de violencia física. Según su relato, en una oportunidad intentó retirarse de una reunión en la que había varias mujeres y el cantante la habría tomado fuertemente del cuello, con intenciones de ahorcarla. La mujer aseguró que logró zafarse y escapar del lugar.

También sostuvo que, durante aquellos años, cuando manifestaba su intención de irse de la vivienda, él se lo habría impedido en distintas oportunidades.

La nueva presentación fue realizada ante la Justicia y quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas”. En el parte policial consta que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 y que la denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima.

Fuente: TN