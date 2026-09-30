La Municipalidad comenzó con las obras de pavimentación de la avenida Juan XXIII

Como estaba previsto, la Municipalidad comenzó con las primeras acciones de las obras de pavimentación de la avenida Juan XXIII, en el tramo comprendido desde la calle Vuelta de Obligado hasta Usandivaras. Además, habrá recuperación de calzadas desde Usandivaras a Entre Ríos.

El alcance de esta primera etapa comprende la ejecución de calzada de hormigón, vereda, bicisenda e infraestructura para iluminación en el tramo comprendido entre calle Vuelta de Obligado y Av. Usandivaras, con una longitud aproximada de 982 metros.

En tanto que, en el tramo comprendido entre Av. Usandivaras y calle Entre Ríos, con una longitud aproximada de 1.745 metros, se ejecutarán veredas y bicisendas, además de la provisión e instalación de barandas metálicas de protección urbana y vial en determinados sectores del coronamiento del canal pluvial.

En este mismo tramo se contempla también el tendido completo de la infraestructura civil para la futura instalación de iluminación LED, junto con la ejecución de demarcación horizontal y señalización vertical.

La obra se enmarca en el plan de recuperación y puesta en valor de plazas, parques y espacios verdes ubicados en los márgenes de la Av. Circunvalación Papa Juan Pablo XXIII

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación vehicular y brindará mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por este importante sector de la ciudad. Es importante destacar que se trata de un tramo que siempre fue de tierra, lo que en época estival generaba complicaciones.

Los trabajos forman parte de las acciones que lleva adelante el municipio para mejorar la infraestructura vial y optimizar la conectividad entre los distintos barrios como: Villa Asunción, San Pablo, El Rosedal, Villa Los Suaces, Nuestra Señora del Carmen y San Cayetano.

Durante el desarrollo de la obra, 120 días, se solicita a los vecinos y conductores respetar la señalización y las indicaciones dispuestas en el sector, circular con precaución y, de ser necesario, utilizar vías alternativas.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa avanzando en la recuperación y mejora de la red vial, generando calles y avenidas en mejores condiciones para todos los vecinos.