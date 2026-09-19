Donald Trump le prohibió el acceso a la Casa Blanca a la cadena de televisión CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibió el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW y al portal Politico, a los que acusó de difundir “fake news”.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social sin precisar qué coberturas de esos medios cuestionaba.

Y añadió: “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, a la administración Trump o a los Estados Unidos de América. Próximamente se sumarán otros medios de noticias falsas. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.

El anuncio sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

La decisión supone una nueva escalada en el enfrentamiento del presidente con la prensa. Al comienzo de su actual mandato, la Casa Blanca ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos oficiales, después de que se negara a adoptar el término “golfo de América” para referirse al golfo de México.

Las amenazas y los ataques verbales contra periodistas fueron una constante durante los gobiernos de Trump, quien suele descalificar como “fake news” a los medios cuya cobertura cuestiona.