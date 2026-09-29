Salta dice presente en los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2026

La delegación salteña ya se encuentra disputando las primeras instancias de los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2026 en San Juan. Tras la acreditación de las comitivas y el acto inaugural celebrado anoche en el Estadio Aldo Cantoni, los deportistas locales entraron en acción en un certamen que convoca a competidores de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El calendario abarca torneos de ajedrez, pádel, truco, sapo, newcom, orientación, tejo, tenis de mesa, tenis, natación, y un circuito de habilidades motrices, distribuidos entre el Velódromo Vicente Alejo Chancay, el Club Hispano, el Parque de Mayo, y El Almendro Sport.

Agenda de Salta

Pádel: en el Club Hispano, el conjunto masculino, vigente campeón, chocará a las 8:00 con Tierra del Fuego y se medirá a las 11:00 con Jujuy. La pareja femenina jugará contra las jujeñas a las 9:30 y frente a Chubut a las 14:00.

Sapo: Tendrá actividad de 9:00 a 13:00 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Tenis de mesa: El cuadro masculino compartirá la Zona 3 con Mendoza, Entre Ríos y Neuquén. El estreno será a las 9:00 en el mismo recinto.

Truco: Salta integrará grupo junto a Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Jujuy, con partidas a partir de las 9:00.

Orientación: Las damas saldrán a la pista a las 9:00 en el Parque de Mayo, mientras que el equipo masculino entrará en acción el miércoles en el mismo horario.

Circuito de habilidades motrices: Las pruebas largarán a las 9:00 en el Club Hispano.

Tejo: Las mujeres enfrentarán a Entre Ríos a las 10:00 y a San Luis a las 15:00. Los varones cruzarán con Chaco a las 11:00 y con San Luis a las 16:00.

Natación: La presentación para ambos sexos arrancará a las 14:00 en El Almendro Sport.

Esta iniciativa busca promover el bienestar físico, la convivencia e integración comunitaria entre personas de la tercera edad de todo el territorio argentino.