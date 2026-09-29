Llega la Semana del Torrontés de Altura 2026 a Salta

La agenda reúne poesía, fotografía, gastronomía, conocimiento y vinos para disfrutar y descubrir distintas expresiones de esta cepa emblemática.
LocalesHace 3 horasprensaprensa

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Del 5 al 11 de octubre, Salta celebrará una nueva edición de la Semana del Torrontés de Altura, una iniciativa que invita a conocer y disfrutar esta cepa emblemática a través de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y vinculadas al mundo del vino.

Durante toda la semana, bodegas, establecimientos gastronómicos, prestadores turísticos e instituciones ofrecerán diferentes actividades, promociones y descuentos. El calendario completo puede consultarse y descargarse mediante el código QR dispuesto para la ocasión, para que visitantes y residentes puedan organizar su recorrido y elegir las propuestas de su interés.

El Museo de la Vid y el Vino de Cafayate será uno de los espacios centrales de la programación, con una agenda que vincula poesía, fotografía, gastronomía, conocimiento y vinos.

Las actividades comenzarán el 6 de octubre a las 19, en el Hotel Asturias, con “Torrontés en Versos y Poesías”, un encuentro que reunirá literatura e identidad en torno a esta cepa.

El 7 de octubre, a las 11.30, el Museo Casa Arias Rengel, en Salta Capital, será escenario de la muestra fotográfica “Momentos”.

El 8 de octubre, a las 19, el Museo de la Vid y el Vino de Cafayate ofrecerá “Torrontés x3”, una experiencia que propone descubrir tres vinos, tres bocados y un terruño.

La programación continuará el 9 de octubre a las 19 con la Master Class “Redescubriendo el proceso del Torrontés”, destinada a profundizar en los conocimientos sobre la elaboración y las características de esta variedad.

El cierre será el 10 de octubre, también a las 19, con “Torrontés de Altura – Salón de vinos a cielo abierto”, un encuentro al aire libre para disfrutar de diferentes expresiones de los vinos de altura.

Con una agenda que combina cultura, gastronomía, fotografía, poesía y conocimiento, la Semana del Torrontés de Altura invita a descubrir nuevas maneras de acercarse a una de las expresiones más representativas de la identidad vitivinícola salteña.

Más información: http://culturasalta.gov.ar/

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