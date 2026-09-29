Operativo integral ante el temporal en distintos puntos de la provincia

Desde el Gobierno de Salta se destacó que los municipios son los primeros actores intervinientes, por lo que se mantiene la articulación para coordinar las intervenciones y determinar las necesidades de cada localidad.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó que, en materia sanitaria, el hospital de Coronel Moldes registró el ingreso de agua, aunque desde primeras horas de la mañana la atención se desarrolla con normalidad.

De manera preventiva, efectivos de Seguridad Vial y de distintas dependencias policiales mantienen presencia en rutas y caminos de la provincia, donde realizan tareas de señalización, ordenamiento del tránsito y reducción de velocidad, especialmente en sectores afectados por acumulación de agua, granizo, caída de árboles u otros obstáculos.

En Coronel Moldes se registró un corte sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 124, debido al desborde del arroyo San Vicente. Por otra parte, efectivos de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral asistieron a un automovilista que quedó varado. La intervención permitió ponerlo a resguardo y retirar el vehículo de la zona afectada. Solo se registraron daños materiales. En ese sector se dispusieron medidas preventivas para resguardar a quienes circulaban por la zona.

En el sur provincial, las tareas estuvieron a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial. En las localidades de El Tala y La Candelaria se registraron interrupciones en el tránsito sobre la ruta nacional 9 debido a la intensa caída de granizo y la acumulación del mismo sobre la calzada. En ambos sectores se implementaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

En El Galpón, personal policial asistió a tres personas que se encontraban en una vivienda ubicada en calle Castañares, luego de que un árbol cayera sobre el techo y provocará daños materiales. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes verificaron el estado de los damnificados. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene un monitoreo junto a los municipios afectados y coordina distintas tareas de asistencia por emergencia. Los equipos del organismo se dirigen a Tartagal, El Potrero, Coronel Moldes y General Güemes, mientras continúan los relevamientos en otras localidades para determinar posibles necesidades y acciones de asistencia.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, confirmó el despliegue de los equipos y señaló que se continúa articulando con los municipios las tareas de relevamiento y asistencia en las zonas afectadas. Además, destacó el trabajo conjunto que se desarrolla desde el Comité de Emergencias Climáticas, integrado por distintos ministerios y organismos provinciales. En Coronel Moldes, familias sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas a causa de problemas en los desagües y las características de la pendiente del terreno. Los equipos municipales realizan los relevamientos correspondientes.

Ante la continuidad de la alerta meteorológica por lluvias intensas, se mantendrán los patrullajes preventivos y las tareas de monitoreo y asistencia en las distintas jurisdicciones. Se recomienda a quienes deban circular por calles, caminos y rutas hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal abocado a las tareas preventivas y evitar atravesar sectores anegados o con circulación restringida. Ante cualquier situación de emergencia, se solicita comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 9-1-1.

