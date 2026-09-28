Un adolescente fue hallado muerto en Las Lajitas: hay dos detenidos

Fue encontrado sin vida en una propiedad rural de esa localidad, en proximidades de un canal. El fiscal se constituyó en el lugar y dispuso la intervención de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones. El cuerpo fue trasladado a Salta, donde se realizó la autopsia.
PolicialesHace 8 horasprensaprensa

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El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la Delegación Las Lajitas, tomó intervención este domingo 27 de septiembre tras el reporte del hallazgo de un adolescente de 16 años sin vida en una propiedad rural de esa localidad

Saravia se trasladó al lugar y dispuso la intervención de personal de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para realizar las tareas correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, donde se realizó la autopsia.

Los familiares presentes fueron asistidos por la licenciada en Trabajo Social, Daiana Alanis, de la Guardia PsicoSocial del CIF, quien les brindó asistencia y contención.

El fiscal Saravia dispuso la continuidad de las medidas necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y solicitó prudencia en el tratamiento y difusión de la información, teniendo en cuenta que se trata de una persona menor de edad.

En las últimas horas, personal de la Brigada de Investigaciones realizó allanamientos en el marco de la causa y detuvo a dos hombres mayores de edad como sospechosos, quienes serán imputados por la presunta comisión del delito de homicidio criminis causa, que prevé la pena de prisión perpetua.

Saravia indicó que en los allanamientos se logró el secuestro de evidencia de relevancia, vinculada a la comisión del hecho, que será analizada.

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