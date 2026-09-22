En medio de su situación judicial, este martes se conoció que Cristian Gabriel Álvarez Congiú, mejor conocido como Pity Álvarez , protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de Chacarita. El músico se encontraba al volante cuando, por circunstancias que no fueron informadas, terminó impactando contra otro vehículo.

El choque se produjo en una estación ubicada en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, en una zona cercana al Cementerio de la Chacarita. El automóvil contra el que colisionó el cantante estaba detenido mientras su conductor cargaba combustible.