Pity Álvarez protagonizó un accidente de tránsito
En medio de su situación judicial, este martes se conoció que Cristian Gabriel Álvarez Congiú, mejor conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de Chacarita. El músico se encontraba al volante cuando, por circunstancias que no fueron informadas, terminó impactando contra otro vehículo.
El choque se produjo en una estación ubicada en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, en una zona cercana al Cementerio de la Chacarita. El automóvil contra el que colisionó el cantante estaba detenido mientras su conductor cargaba combustible.
Luego del impacto, Álvarez permaneció en el lugar y aguardó la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, que fueron convocados para intervenir en el accidente. Según fuentes cercanas al músico, el episodio no le provocó lesiones y se encontraba en buen estado al momento de la llegada del personal policial.