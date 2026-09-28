La Justicia amplía la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni

El objetivo de la investigación es contrastar la explicación presentada por la defensa, según la cual el capital utilizado a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar generado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio.

Por eso, Pollicita consideró necesario retroceder en el tiempo y reconstruir la evolución patrimonial de ambos desde el inicio de su vida económica activa, es decir desde que alcanzaron la mayoría de edad.

En concreto, pidió investigar a Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y a Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, hasta el 31 de diciembre de 2011, período que se sumará a las medidas que ya habían sido ordenadas desde 2012.

El fiscal sostuvo que corresponde hacerlo “a fin de corroborar la justificación brindada” por la defensa.