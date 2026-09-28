La Fiscalía Federal pidió nuevas medidas para determinar si la explicación brindada por Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio puede ser corroborada. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó reconstruir la situación económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que alcanzaron la mayoría de edad. También pidió levantar el secreto fiscal y realizar una verificación técnica de las ocho direcciones de bitcoin que Adorni habría utilizado antes de ingresar a la función pública.
La Justicia amplía la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni
Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones de bitcoin mediante las cuales Adorni habría operado antes de ser funcionario.
El objetivo de la investigación es contrastar la explicación presentada por la defensa, según la cual el capital utilizado a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar generado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio.
Por eso, Pollicita consideró necesario retroceder en el tiempo y reconstruir la evolución patrimonial de ambos desde el inicio de su vida económica activa, es decir desde que alcanzaron la mayoría de edad.
En concreto, pidió investigar a Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y a Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, hasta el 31 de diciembre de 2011, período que se sumará a las medidas que ya habían sido ordenadas desde 2012.
El fiscal sostuvo que corresponde hacerlo “a fin de corroborar la justificación brindada” por la defensa.