El Gobierno enviará al Congreso seis tratados clave

El Gobierno prepara el envío al Congreso de seis tratados internacionales de propiedad intelectual incluidos entre los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Los expedientes ya están en trámite dentro del Ejecutivo y la intención es que ingresen, en principio, por la Cámara de Diputados.

“De los primeros seis ya están los expedientes en trámite”, confirman en los despachos involucrados en la implementación del entendimiento bilateral. En la Casa Rosada remarcan que el objetivo es continuar avanzando con los puntos que puedan concretarse mientras permanecen pendientes otras partes del acuerdo, especialmente el capítulo arancelario.

Los tratados abarcan distintas áreas de propiedad intelectual. El paquete incluye el Convenio de Bruselas sobre señales transmitidas por satélite; el Tratado de Budapest sobre microorganismos utilizados en procedimientos de patentes; el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya sobre diseños industriales; el Protocolo de Madrid sobre registro internacional de marcas; el Tratado sobre el Derecho de Patentes; y el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas.

Todavía no está definido formalmente por cuál cámara comenzará el tratamiento. Los tratados internacionales pueden ingresar por Diputados o por el Senado y, según explican en el Gobierno, la opción que hoy tiene más posibilidades es comenzar por la Cámara baja.

El compromiso surge directamente del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos firmado con Estados Unidos. El texto establece que la Argentina deberá someter esos seis convenios y otro sobre variedades vegetales al Congreso para su consideración y votación antes de fines de 2027.