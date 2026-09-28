Hasta el viernes se realizarán operativos de identificación

Continuando con las acciones que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que durante esta semana se desarrollarán operativos de identificación en el municipio de Aguas Blancas y en distintos barrios de la Capital.

Aguas Blancas

En el municipio de Aguas Blancas, el móvil del organismo permanecerá desde hoy, lunes 28 de septiembre, hasta el viernes 2 de octubre frente al edificio municipal, ubicado en 20 de Febrero 19 de esa ciudad.

La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Capital

En Capital se llevarán adelante operativos mediante valijas digitales. Mañana, martes 29 de septiembre, las tareas comenzarán en el Centro Vecinal del barrio Vicente Solá, ubicado en calle Bartolomé Mitre 2498.

El miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, el operativo se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario del barrio Bicentenario, ubicado en avenida Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas.

Finalmente, el viernes 2 de octubre, la atención se trasladará al Centro Integrador Comunitario del barrio Limache, ubicado en la esquina de las calles Demetrio Herrera y Gaucho Méndez.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.