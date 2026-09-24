El repudiable mensaje antisemita de una jugadora de pádel

Finalmente, desde el FACA insistieron con un mensaje unificador frente a las expresiones de la deportista: “No normalicemos el antisemitismo”.
Una jugadora argentina de pádel quedó en el centro de la polémica por un mensaje antisemita que publicó en sus redes. Florencia Guerra Sodero había anunciado que representará al país en un Panamericano de clubes en República Dominicana cuando lanzó una frase discriminatoria contra las personas judías.
Sobre el final, el mensaje terminó con un aberrante rechazo: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó el mensaje y sus cuentas ante la repercusión.
Luego de que se hicieran públicos los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación Pádel Argentino decidió suspenderla preventivamente y excluirla de la competencia en la que iba a representar al país.
La entidad emitió un comunicado en el que se refirió a las expresiones antisemitas y confirmó la medida adoptada respecto de su participación en el torneo Panamericano de clubes que se disputará en República Dominicana.
“La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, dice el comienzo del comunicado.
Al mismo tiempo, agregó: “En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.
Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también expresó su repudio. “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”, señalaron desde la organización.
En un comunicado, el Foro cuestionó que, mientras la Argentina es sede de los Juegos Suramericanos, la jugadora “despacha su antisemitismo en redes sociales”. Y sostuvo: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”.