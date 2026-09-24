El repudiable mensaje antisemita de una jugadora de pádel

“Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, comenzó el escrito en su cuenta de Instagram. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “sí o sí” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

Sobre el final, el mensaje terminó con un aberrante rechazo: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó el mensaje y sus cuentas ante la repercusión.

Luego de que se hicieran públicos los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación Pádel Argentino decidió suspenderla preventivamente y excluirla de la competencia en la que iba a representar al país.

La entidad emitió un comunicado en el que se refirió a las expresiones antisemitas y confirmó la medida adoptada respecto de su participación en el torneo Panamericano de clubes que se disputará en República Dominicana.

“La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, dice el comienzo del comunicado.

Al mismo tiempo, agregó: “En consecuencia, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también expresó su repudio. “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”, señalaron desde la organización.

En un comunicado, el Foro cuestionó que, mientras la Argentina es sede de los Juegos Suramericanos, la jugadora “despacha su antisemitismo en redes sociales”. Y sostuvo: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”.