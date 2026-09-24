“Argentina con el Papa”, la canción oficial para la visita de León XIV
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció en las últimas horas la canción oficial de la visita del papa León XIV al país, titulada “Argentina con el Papa León”, obra de los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, seleccionada a través de un concurso nacional convocado el pasado 7 de agosto.
El tema musical elegido se articula en torno al lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre. La base temática del concurso se apoyó en las reflexiones pastorales del pontífice expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16, orientadas a la fraternidad, el compromiso social y la construcción de la comunión. El anuncio de la canción fue difundido por el vocero episcopal, padre Máximo, y por la cuenta oficial de la Conferencia Episcopal Argentina en redes sociales.
El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, proveniente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su itinerario incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad con autoridades civiles, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.