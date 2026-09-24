“Argentina con el Papa”, la canción oficial para la visita de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina anunció en las últimas horas la pieza musical, compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, ganadores de un concurso nacional lanzado en agosto
SociedadHace 6 horasPrensaPrensa
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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció en las últimas horas la canción oficial de la visita del papa León XIV al país, titulada “Argentina con el Papa León”, obra de los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, seleccionada a través de un concurso nacional convocado el pasado 7 de agosto.

El certamen convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original e inédita en castellano, con una duración de entre dos y cuatro minutos. El concurso no impuso un género musical determinado y permitió incorporar lenguas originarias de manera complementaria. Las inscripciones permanecieron abiertas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, y las obras fueron evaluadas por un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical entre el 11 y el 22 de septiembre.

El tema musical elegido se articula en torno al lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre. La base temática del concurso se apoyó en las reflexiones pastorales del pontífice expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16, orientadas a la fraternidad, el compromiso social y la construcción de la comunión. El anuncio de la canción fue difundido por el vocero episcopal, padre Máximo, y por la cuenta oficial de la Conferencia Episcopal Argentina en redes sociales.

El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, proveniente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su itinerario incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad con autoridades civiles, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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