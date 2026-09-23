Ya confirmaron a los invitados para la Feria del Libro de Salta 2026

Del 8 al 12 de octubre, la Usina Cultural será sede de la XVI Feria del Libro de Salta, que reunirá durante cinco jornadas literatura, música, cine, gastronomía, periodismo, artes escénicas y nuevas tecnologías.

La edición 2026 alcanzó un récord de 475 propuestas presentadas para integrar la programación, entre presentaciones de libros, talleres, charlas, propuestas escénicas e intervenciones artísticas.

Entre los invitados especiales se destaca la presencia de la cineasta salteña Lucrecia Martel, quien presentará Un destino común, su primer libro, publicado por Caja Negra. También participará Narda Lepes, con propuestas vinculadas a la cocina y la gastronomía salteña; Julieta Laso ofrecerá un recital y Silvia Schujer un espectáculo escénico junto a artistas locales, además de encuentros con estudiantes y docentes.

La programación contará también con la participación del periodista y viajero Periodistán (Fernando Duclós), quien brindará la charla Muchos mundos por descubrir; y del periodista y escritor Andrés Burgo, quien presentará El partido, sobre el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en México 1986, seguido por la proyección de la película y un intercambio con el público.

El cruce entre cultura y nuevas tecnologías estará presente con Alan Daitch y Tomás Balmaceda, quienes abordarán distintos aspectos de la inteligencia artificial, la tecnología, la creatividad y las transformaciones que atraviesan la sociedad contemporánea. Además, los periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano llegan a Salta para presentar "Proscripta y Sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable", obra que recupera hechos y figuras clave de la historia del movimiento nacional y popular

La propuesta incluye una programación diversa, con actividades para públicos de distintas edades y disciplinas, reafirmando a la Usina Cultural como espacio de encuentro, circulación y producción cultural.

Del 8 al 12 de octubre, Salta vuelve a encontrarse alrededor de los libros y de las múltiples formas de contar, crear y compartir cultura.