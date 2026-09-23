“Salvá Tu Piel” vuelve a Salta con chequeos gratuitos de lunares

La campaña ”Salvá Tu Piel”, impulsada por La Roche-Posay, llegará a la ciudad de Salta con una propuesta de prevención y concientización sobre el cáncer de piel. Durante dos jornadas, vecinos y vecinas podrán acceder a chequeos gratuitos de lunares con médicos dermatólogos, sin necesidad de solicitar turno previamente.

La iniciativa se desarrollará el domingo 11 y lunes 12 de octubre en Plaza Belgrano, sobre calle Balcarce, donde estará instalado un camión equipado con tres consultorios móviles.

La atención será por orden de llegada, el domingo 11 y lunes 12 de octubre, de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.

La propuesta forma parte de la 14ª edición de “Salvá Tu Piel”, una campaña federal que busca promover el control dermatológico periódico, la detección temprana y los hábitos de fotoprotección.

De acuerdo con los datos aportados por la campaña, en Argentina se diagnostican cada año más de 1.600 nuevos casos de melanoma, una de las formas más agresivas de cáncer de piel. Por lo que, la iniciativa pone el foco en la importancia de realizar controles dermatológicos y mantener hábitos adecuados de protección frente a la exposición solar.

Además de los chequeos presenciales, la campaña contempla acciones educativas y charlas de fotoeducación. En esta edición recorrerá más de 40 localidades del país y prevé realizar más de 17.500 chequeos presenciales hasta enero de 2027.