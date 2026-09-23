Concluyó con éxito un nuevo operativo de ablación multiorgánica en Salta

En ese sentido, Canelada remarcó el rol central de los donantes y sus seres queridos: "queremos expresar un profundo agradecimiento a las familias de los donantes. En momentos de inmenso dolor, tienen la grandeza de transformar esa pérdida en un acto de amor supremo, de empatía y de solidaridad absoluta. Sin ese acompañamiento y sin esa decisión, nada de esto sería posible. La donación es el gesto más noble que existe, porque significa dar vida y esperanza a quienes más lo necesitan".

Durante el procedimiento se ablacionaron hígado, riñones y córneas. La asignación de los órganos se concretó bajo los criterios de compatibilidad y prioridad del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI): el hígado y uno de los riñones fueron derivados a centros de Buenos Aires, el segundo riñón a Tucumán, mientras que el tejido corneal quedó asignado a pacientes de la región.

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron la importancia fundamental de la donación de órganos como un acto solidario indispensable para salvar vidas. En ese marco, se recordó que en el país rige la Ley Nacional 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Ley Justina), la cual establece que toda persona capaz mayor de 18 años es considerada donante, excepto que haya manifestado de forma expresa su oposición.

Asimismo, las autoridades sanitarias hicieron un especial reconocimiento a los profesionales del Hospital San Bernardo, al personal del SAMEC, de Aviación Civil, de las áreas de Tránsito y a todos los equipos de logística y traslado que intervinieron de forma coordinada para garantizar la celeridad y el éxito del operativo.

Informe de trasplantes realizados – Año 2026

En lo que va del año 2026, la provincia registra un total de 119 trasplantes concretados, de los cuales 7 corresponden a procedimientos con donante vivo y 112 a intervenciones provenientes de donantes fallecidos (incluyendo órganos, córneas y tejidos).

El detalle de la actividad anual es el siguiente:

Trasplante renal con donante vivo: 7