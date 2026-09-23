El viernes se suspenderá la atención en el Centro de Salud Nº 60 El Mirador por tareas de fumigación

Este viernes 25 de septiembre se realizarán tareas de fumigación y desinfección preventiva en el Centro de Salud Nº 60 El Mirador, ubicado en Amado Morón Giménez Nº 400. Por este motivo, la atención habitual en el establecimiento permanecerá suspendida a partir de las 17.

Durante este período, las personas que requieran consultas médicas programadas, controles de rutina o atención en el primer nivel podrán concurrir a otros establecimientos de la red de atención primaria.

Entre las alternativas se encuentra el Centro de Salud Nº 6 El Manjón, que brinda atención las 24 horas; el Centro de Salud Nº 44 Floresta, con servicio de enfermería de 7 a 19; y el Centro de Salud Nº 42 Autódromo, que también cuenta con atención las 24 horas.

La atención habitual en el Centro de Salud Nº 60 El Mirador se retomará el lunes 28 de septiembre, a las 7, una vez finalizadas las tareas de fumigación y cumplidas las condiciones necesarias para el reingreso del personal y de la comunidad.