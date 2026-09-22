Llegó la primavera: más del 20% de las personas desarrolla alergia al polen

Con la llegada de la primavera, aumenta la presencia de polen en el aire y pueden aparecer o intensificarse los síntomas de las alergias estacionales.

Se estima que más del 20% de las personas pueden desarrollar alergia al polen. Sin embargo, existe un alto grado de subdiagnóstico, según explicó la doctora Raquel Rodríguez (MN 115.003), jefa de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas.

La especialista advirtió que los pacientes con síntomas de rinoconjuntivitis pueden no recibir una derivación alergológica, lo que favorece la persistencia o el agravamiento de los cuadros. En ese sentido, señaló que el 40% de los pacientes puede desarrollar asma bronquial.

Cuáles son los síntomas más frecuentes