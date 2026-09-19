Preocupa el aumento de casos de tuberculosis en Argentina

La tuberculosis atraviesa un escenario de alerta epidemiológica en la Argentina tras consolidar una tendencia ascendente preocupante. Hasta principios de junio de 2026, se registraron 6.482 diagnósticos, lo que representa una suba del 71,6% en comparación con el mismo período de 2020 y confirma el valor más alto acumulado para esa época del año en la serie reciente.

El último Boletín Epidemiológico Nacional encendió las alarmas al constatar que la curva de notificaciones continúa en alza, impulsada principalmente por los incrementos registrados en la región Centro, el Noreste y Cuyo. Esta dinámica de 2026 le da continuidad al preocupante panorama con el que cerró 2025, año en el que se notificaron 17.283 casos en todo el país con una tasa de 37,3 por cada 100.000 habitantes.

La evolución reciente refleja variaciones según la región. Durante la primera mitad de 2026, el mayor incremento en cantidad absoluta de infectados se registró en la región Centro, mientras que en términos porcentuales las provincias de Misiones, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe mostraron las subas más pronunciadas. Por su parte, la región Sur marcó un descenso cercano al 22% en sus notificaciones parciales.

Un aspecto monitoreado de cerca por los infectólogos y las autoridades sanitarias es la distribución de la patología por franjas etarias. En la población de menores de 15 años se observó una leve reducción interanual en los registros de 2025, mientras que en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años los contagios tuvieron un aumento superior al 6%.