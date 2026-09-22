Javier Milei afirmó que "Europa se está hundiendo"

Durante el diálogo televisivo, el mandatario cuestionó con dureza el modelo de Estado de bienestar europeo y responsabilizó al socialismo, la socialdemocracia y el wokismo por el estancamiento del continente. "No se negocia con el mal. El socialismo es el mal absoluto", sentenció.

"Europa no solo tiene un problema económico, sino también un problema terrible con la inmigración. El problema migratorio es terrible. Hay ejemplos terribles. Recientemente, Escocia, Gales e Irlanda del Norte pidieron salir del Reino Unido", sostuvo Milei durante la entrevista.

"El wokismo ha cometido un verdadero desastre en Europa. Y da la impresión de que si no se toma conciencia de esta situación, Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente. Hay dirigentes como Meloni o incluso Viktor Orbán, que lamentablemente perdió una elección. Ellos entienden perfectamente este estado de cosas, pero la posición progresista woke destruye a Europa, la cuna de la civilización occidental", agregó el Presidente.