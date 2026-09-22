La mesa política vuelve a reunirse en Casa Rosada

Bullrich hizo público su enojo el jueves al conocer la letra chica del proyecto que el Gobierno envió al Congreso. "No quiero que me traten como tonta", reclamó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la polémica. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, argumentó que la senadora no se enteró de los cambios en Discapacidad porque se retiró antes de que se abordara la cuestión.

Sin embargo, Bullrich lo desmintió rotundamente. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó la senadora, quien sostuvo que el tema de Discapacidad nunca estuvo en la agenda del espacio y que solo se presentaron lineamientos generales del proyecto, sin entrar en los artículos que después generaron polémica.

Las modificaciones en discusión forman parte del capítulo VI del Presupuesto 2027 y afectan la ley de Emergencia en Discapacidad y la norma de prestaciones básicas vigente desde 1997. Entre los cambios figuran la eliminación del arancel único de referencia y nuevas restricciones a la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado.