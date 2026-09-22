Desde el jueves SAETA reduciría la frecuencia de los colectivos

Ayer los empresarios le enviaron una nota al presidente de SAETA, Claudio Mohr, y al directivo Claudio Juri, para alertar sobre las medidas que vienen en caso de no hacer efectivos los pagos.

Ante la demora en el envío de fondos, los empresarios aseguraron que “se ven la obligación de comunicar que, de no mediar una regularización de la situación antes mencionada, se ven imposibilitados de dar cumplimiento a las órdenes de servicio actuales”.

Es por eso, que adelantaron que la medida será implementada a partir del día jueves 24 de septiembre de 2026 tanto en horario diurno como nocturno.

“Lamentamos tener que llegar a esta instancia, la cual es ajena a nuestra voluntad pero resulta inevitable ante la falta de respuestas. Es por todo ello que solicitamos el pago de todo lo adeudado, a regularizar la operatoria, y a respetar los contratos firmados para poder continuar prestando adecuadamente el servicio” agrega la nota.