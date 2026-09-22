Salta implementará un Sistema de Alertas Tempranas para evitar el abandono escolar

Salta será una de las primeras provincias en poner en marcha un Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que utilizará la información del Sistema Integral de Información Digital (SINIDE), para detectar a tiempo a los estudiantes en riesgo y brindarles un acompañamiento pedagógico que asegure su permanencia y egreso escolar.

El sistema analizará datos como la asistencia a clases, las notas, la repitencia y la sobreedad. Cuando el programa identifique que estos factores se combinan de forma riesgosa, emitirá una alerta a las escuelas y a las autoridades para intervenir de inmediato con apoyo pedagógico e institucional.

La ministra de Educación y Cultura Cristina Fiore resaltó que el Gobierno trabaja desde hace dos años en esta problemática, iniciando con una prueba piloto en 50 escuelas con el acompañamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento; como consecuencia de esos resultados, hoy podemos presentar este Sistema de Alerta Temprana. "Como sociedad, no podemos privarnos del valioso aporte que puede hacer un estudiante para el crecimiento de Salta", señaló la funcionaria.

Además, destacó la estratégica herramienta que estará disponible para los supervisores y directores de escuela en el abordaje integral de las causas de abandono escolar de nuestros estudiantes secundarios.

Con esta iniciativa, la Provincia transforma datos en una herramienta concreta para acompañar las trayectorias escolares de los alumnos y prevenir la deserción escolar.