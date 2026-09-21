Hay ofertas de quesos en el mercado San Miguel durante toda la semana

La primavera es la mejor época del año para elaborar y disfrutar de quesos artesanales debido a la calidad de la leche fresca de pastoreo. En Salta, el mercado San Miguel es el espacio perfecto para encontrar este tipo de quesos. Se trata de un alimento versátil derivado de la leche de vaca o de cabra, que puede variar de suave a intenso en su sabor y de cremoso a duro en textura, dependiendo del proceso de elaboración y maduración.

La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) promueve -junto a los locatarios- este producto tan buscado por salteños y turistas lanzando la “Semana de los quesos Artesanales” vigente hasta el sábado 26 de octubre.

Se remarca la importancia de consumir este tipo de producto, fuente rica en calcio, proteínas y vitaminas como la A, D y B12, pero también contiene grasas saturadas y colesterol, por lo que se debe consumir con moderación.

Esta semana, los diferentes locales especializados en este tipo de productos ofrecen los siguientes precios tanto en el predio de calle 20 de Febrero 37 como en el anexo de Ituzaingó 134.

Ofertas de la semana: