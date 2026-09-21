Continúan los Operativos de Protección Ciudadana en toda la provincia

El Ministerio de Seguridad, a través de áreas de la Policía de Salta, realizó durante el fin de semana diversos Operativos de Protección Ciudadana en los 14 Distritos de Prevención de la provincia, en el marco de los nuevos lineamientos de trabajo que priorizan la presencia policial en la calle y las acciones preventivas en territorio.

Se realizaron patrullajes preventivos, controles e intervenciones en distintos sectores de la provincia, además de entrevistas vecinales para conocer las necesidades de cada zona y orientar el despliegue policial de acuerdo con las situaciones detectadas.

En este marco, se registraron 2030 infracciones a la Ley Contravencional, principalmente por desórdenes, consumo de bebidas alcohólicas y otras conductas contempladas en la normativa. Asimismo, 17 Códigos Rojos fueron puestos a disposición de la Justicia y 150 personas fueron demoradas por delitos contra la propiedad, estupefacientes, entre otros hechos.

Se dio intervención a las fiscalías penales correspondientes.

El Ministerio de Seguridad continúa impulsando estos operativos como parte de los nuevos lineamientos de trabajo, con el objetivo de mantener una Policía presente en la calle, cercana a la comunidad y abocada a la prevención en los distintos sectores de la provincia.