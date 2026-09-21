Detectaron a 168 conductores con graduación alcohólica

Fue durante controles preventivos desplegados en distintos puntos mediante puestos fijos y móviles. Se fiscalizaron más de 12000 vehículos, se realizaron 9238 test de alcoholemia y se detectaron 168 conductores con graduación alcohólica.
 
LocalesHace 11 horasPrensaPrensa
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La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, desplegó controles preventivos durante el fin de semana, principalmente ante las festividades del día del estudiante. El operativo se realizó en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos en el tránsito.

Durante los operativos se controlaron 12069 vehículos y se realizaron 9238 test de alcoholemia. Como resultado, se labraron 1517 infracciones por distintos incumplimientos a las normativas vigentes.

En los controles de alcoholemia se detectaron 168 conductores con graduación alcohólica, quienes fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

Los operativos se realizan de manera permanente en rutas provinciales, nacionales y zonas urbanas mediante controles fijos y móviles para reforzar la prevención, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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Fue durante el fin de semana. Hubo más de 2000 infracciones a la Ley Contravencional. Además, se detectaron 17 Códigos Rojos que fueron puestos a disposición de la Justicia y 150 personas fueron demoradas por delitos contra la propiedad, estupefacientes, entre otros hechos. Se dio intervención a las fiscalías penales correspondientes.
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