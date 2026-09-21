El nuevo Hospital Municipal de Salud Animal empieza a hacerse realidad

La Municipalidad de Salta continúa trabajando para fortalecer el bienestar animal y el cuidado de la salud pública. En este marco, ya se encuentran en marcha las obras del nuevo Hospital Municipal de Salud Animal, que se ejecutan en el SUM de barrio San Benito.

El proyecto contempla la distribución y adaptación de nuevos espacios destinados a atención, sectores quirúrgicos y áreas administrativas, con el objetivo de garantizar una organización adecuada de las instalaciones.

Asimismo, se ejecutarán tareas complementarias de reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas existentes, necesarias para el funcionamiento del nuevo establecimiento.

La obra presenta un avance del 40% y se estima un plazo de ejecución de 60 días corridos.