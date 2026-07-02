Alerta por bronquiolitis: Ya se registraron más de 38.000 casos

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el principal causante de bronquiolitis y neumonía en menores de un año, según el Ministerio de Salud de la Nación. De hecho, este virus provoca la mayoría de las internaciones pediátricas por afecciones respiratorias graves, concentrando su mayor impacto en los bebés de esta edad.

Los datos oficiales revelan que, a pesar del gran avance que significó la vacunación materna implementada en 2024, el impacto del VSR en el país sigue siendo alto. Esto demuestra que la estrategia actual, aunque es valiosa, todavía no alcanza para proteger a todos los bebés expuestos a su primer invierno. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en las primeras 22 semanas de 2026 ya se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis y se acumulan 563 internaciones por este virus en lo que va del año.

El impacto estacional del virus y su imprevisibilidad son los mayores desafíos para los especialistas. “El VSR es un virus de circulación estacional. Su circulación transcurre generalmente coincidiendo con las temperaturas más frías del año. Durante este período, el VSR es el causante del 60 al 80% de las bronquiolitis”, explicó el Dr. Néstor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.