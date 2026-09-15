La Fuerza Espacial de EEUU confirmó por primera vez que el país cuenta con armas de control espacial desplegadas en órbita, capaces de actuar frente a posibles acciones hostiles de otros países.
EEUU confirmó por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio
InternacionalesHace 15 horasPrensa
La Fuerza Espacial reconoció que el país ya cuenta con armamento en órbita capaz de actuar contra acciones hostiles de sus adversarios. No reveló qué tipo de armas son ni dónde están desplegadas.
"EEUU cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", señaló un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado. Sin embargo, no brindó detalles sobre el tipo de armamento ni su ubicación.
Según la fuerza militar, estas armas permiten a EEUU "disputar y controlar" el espacio y afectar las capacidades de sus adversarios. Además, pueden ser utilizadas tanto con fines ofensivos como defensivos.
Hasta ahora, EEUU había reconocido el desarrollo de capacidades militares para operar en órbita, pero no había confirmado públicamente que ya tuviera armas de este tipo desplegadas en el espacio.
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