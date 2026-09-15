EEUU confirmó por primera vez que tiene armas desplegadas en el espacio

La Fuerza Espacial de EEUU confirmó por primera vez que el país cuenta con armas de control espacial desplegadas en órbita, capaces de actuar frente a posibles acciones hostiles de otros países.

"EEUU cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", señaló un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado. Sin embargo, no brindó detalles sobre el tipo de armamento ni su ubicación.

Según la fuerza militar, estas armas permiten a EEUU "disputar y controlar" el espacio y afectar las capacidades de sus adversarios. Además, pueden ser utilizadas tanto con fines ofensivos como defensivos.