Renunciaron los abogados de Facundo Moyano por "diferencias insalvables"

Los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón dieron un paso al costado, este viernes, en la defensa del dirigente sindical acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su ex novia, la modelo Candela Arizaga, luego de que la Justicia rechazara el levantamiento de las restricciones.

La decisión de los profesionales se debió a "diferencias en la estrategia", ya que ambos abogados asumieron la representación legal del ex legislador al principio de la investigación, tras el confuso episodio ocurrido el martes 4 de agosto en el edificio de la avenida del Libertador al 5400, ubicado en el barrio porteño de Belgrano