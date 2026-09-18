El Frente Sindical anunció un paro de 48 horas y una nueva marcha federal

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un nuevo plan de lucha que incluye un paro conjunto de 48 horas, una marcha universitaria federal y jornadas de protesta en todo el país.

La decisión fue comunicada luego de que las organizaciones sindicales rechazaran nuevamente la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de las paritarias docente y nodocente. Según expresaron desde el sector gremial, la oferta oficial contempla un incremento del 3%, porcentaje que consideran insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y los reclamos vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario.

De acuerdo con el comunicado difundido por CONADU, el plan de lucha contempla las siguientes acciones:

18 y 22 de septiembre: paro conjunto de 48 horas, según el cronograma informado por la organización.

paro conjunto de 48 horas, según el cronograma informado por la organización. 15 de octubre: convocatoria a una nueva marcha universitaria federal.

convocatoria a una nueva marcha universitaria federal. 23 días de protestas: actividades de visibilización y movilización en distintos puntos del país.

Las medidas buscan sostener el reclamo de los trabajadores universitarios y promover una participación masiva en la próxima movilización nacional.

Las organizaciones sindicales señalaron que las negociaciones paritarias volvieron a fracasar porque el Gobierno nacional presentó una propuesta que, según afirmaron, ya había sido rechazada por las representaciones docentes y no docentes.

Desde el Frente Sindical sostuvieron que el aumento del 3% se encuentra lejos de los porcentajes que consideran necesarios para recomponer los salarios.

En el comunicado, los gremios mencionaron un retraso salarial del 33,4% y una deuda estimada en el equivalente a cuatro salarios. Estos porcentajes corresponden al planteo sindical y requieren ser contrastados con la metodología de cálculo y la documentación oficial correspondiente.

Otro de los ejes del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de las disposiciones judiciales vinculadas con la actualización de salarios y becas.

Las organizaciones reclaman que los recursos se calculen conforme a lo establecido en el artículo 5 de la normativa y cuestionan que la propuesta oficial no permita recuperar la pérdida salarial acumulada.

El conflicto por la ley también incluye el financiamiento de las universidades, las becas estudiantiles y los fondos destinados a los hospitales universitarios.