La próxima semana habrá vacunación antirrábica en Los Sauces y Villa San Antonio

La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica la semana que viene.

El servicio será de 9.30 a 12.30 hs desde el lunes 21 al viernes 25 y se visitarán barrio Los Sauces y Villa San Antonio. La atención es por orden de llegada. Se solicita llevar los animales con correas y bozales para prevenir inconvenientes.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 21 de Septiembre

V° Los Sauces

Hs: 9:30 a 12:30.

Avda. Costanera 2994 esq. Baca

(zona oeste baja)

Martes 22 de Septiembre

V° Los Sauces

Hs: 9:30 a 12:30.

Cabo Vizcarra esq. Pje Humahuaca

(zona oeste baja)

Miércoles 23 de Septiembre

V° San Antonio

Hs: 9:30 a 12:30.

Florida esq. 16 de Septiembre

(Plaza Macacha Güemes)

(zona macrocentro)

Jueves 24 de Septiembre

V° Los Sauces

Hs: 9:30 a 12:30

Baca esq. Pje Solá.

(zona oeste baja)

Viernes 25 de Septiembre.

V° Los Sauces.

Hs: 9:30 a 12:30.

Vicente González esq. Cnel. Vidt.

(zona oeste baja)