La próxima semana habrá vacunación antirrábica en Los Sauces y Villa San Antonio
La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica la semana que viene.
El servicio será de 9.30 a 12.30 hs desde el lunes 21 al viernes 25 y se visitarán barrio Los Sauces y Villa San Antonio. La atención es por orden de llegada. Se solicita llevar los animales con correas y bozales para prevenir inconvenientes.
Los puntos serán los siguientes:
Lunes 21 de Septiembre
V° Los Sauces
Hs: 9:30 a 12:30.
Avda. Costanera 2994 esq. Baca
(zona oeste baja)
Martes 22 de Septiembre
V° Los Sauces
Hs: 9:30 a 12:30.
Cabo Vizcarra esq. Pje Humahuaca
(zona oeste baja)
Miércoles 23 de Septiembre
V° San Antonio
Hs: 9:30 a 12:30.
Florida esq. 16 de Septiembre
(Plaza Macacha Güemes)
(zona macrocentro)
Jueves 24 de Septiembre
V° Los Sauces
Hs: 9:30 a 12:30
Baca esq. Pje Solá.
(zona oeste baja)
Viernes 25 de Septiembre.
V° Los Sauces.
Hs: 9:30 a 12:30.
Vicente González esq. Cnel. Vidt.
(zona oeste baja)