Este lunes los servicios de salud pública trabajarán con guardias

El Ministerio de Salud Pública informa que, con motivo de celebrarse el Día de la Sanidad, este lunes 21 de septiembre no habrá atención en consultorios externos de ningún establecimiento de su dependencia en toda la provincia.

Los diferentes hospitales y centros de salud diagramaron sus respectivos servicios de guardia, a fin de garantizar la cobertura de urgencias y emergencias, como así también la atención en salas de internación y la provisión de medicamentos a pacientes internados.

El Centro Regional de Hemoterapia e Incluir Salud permanecerán cerrados para la atención al público.

Todas las delegaciones del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) y la farmacia central de esta obra social, ubicada en Belgrano 944 de la capital, funcionarán en su horario habitual.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.