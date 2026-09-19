La empresa de preservativos Tulipán anunció una caída en ventas

Tulipán sorprendió en las redes sociales con un particular comunicado en el que aseguró estar atravesando una “crisis del deseo” y reconoció, con una frase deliberadamente provocadora, que ya no sabe qué hacer para que la gente tenga relaciones sexuales.
“Después de casi 40 años invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, lamentamos informar que estamos ante una situación límite: Ya no sabemos qué hacer para que cojan”, expresó la marca en el comienzo de su mensaje.
La publicación fue presentada con el formato de un comunicado institucional, aunque el tono elegido rápidamente dejó en claro que se trata de una acción de comunicación basada en el humor y la provocación.
En el texto, la empresa repasó parte de su recorrido y enumeró algunos de los productos que desarrolló durante las últimas décadas para mejorar la experiencia sexual: preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales. Sin embargo, planteó que existe un factor que queda fuera del alcance de cualquier desarrollo tecnológico o producto: el deseo de las personas.
“Durante todo este tiempo trabajamos para mejorar la experiencia sexual con nuevos preservativos, geles íntimos y sextoys. Pero hoy existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas”, señaló la marca.
A partir de esa idea, Tulipán instaló el concepto de una “crisis del deseo” y sostuvo que existe una particular paradoja: la generación con mayor cantidad de información disponible sobre sexo sería también la que menos lo practica. La marca también puso el foco en quienes sí mantienen relaciones sexuales y remarcó que todavía existe un grupo que no utiliza métodos de protección.