La empresa de preservativos Tulipán anunció una caída en ventas

La publicación fue presentada con el formato de un comunicado institucional, aunque el tono elegido rápidamente dejó en claro que se trata de una acción de comunicación basada en el humor y la provocación.

En el texto, la empresa repasó parte de su recorrido y enumeró algunos de los productos que desarrolló durante las últimas décadas para mejorar la experiencia sexual: preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales. Sin embargo, planteó que existe un factor que queda fuera del alcance de cualquier desarrollo tecnológico o producto: el deseo de las personas.

“Durante todo este tiempo trabajamos para mejorar la experiencia sexual con nuevos preservativos, geles íntimos y sextoys. Pero hoy existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas”, señaló la marca.