Madre de cinco niños pidió auxilio desesperada en una comisaría

Una mujer de 32 años que cría sola a sus 5 hijos fue a una comisaría de Oberá, Misiones, a pedir ayuda porque no podía más.

"Estoy saturada, no puedo más", dijo a los efectivos, según indicaron medios locales. El hecho ocurrió el viernes en una vivienda de calle Pilcomayo, pero se conoció en las últimas horas. Tras su aviso, el Comando Sur fue hasta la casa.

Allí los recibió su hija mayor, de 15 años, que había quedado al cuidado de sus hermanos de 8, 6 y 3 años y un bebé de 5 meses. Confirmó lo que había dicho su madre.

El abuelo materno, de 79 años, dijo que no está en condiciones de hacerse cargo, aseguraron en Misiones, según indica el portal de noticias Crónica. En el caso intervino el área de Niñez de la Municipalidad de Oberá para resguardar a los chicos y definir las medidas de protección.