Más de 5400 policías trabajan en el operativo Procesión del Milagro 2026

El Ministerio de Seguridad inició hoy la tercera y última fase del operativo de seguridad “Milagro 2026”.

El mismo, iniciado a las 7 de la mañana, se extenderá hasta las 2 de la madrugada, aproximadamente, incluyendo a más de 5400 efectivos de la Policía de Salta, pertenecientes a distintos Distritos de Prevención.

El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro, que abarca a 26 sectores, será monitoreado por el Centro de Videovigilancia y coordinado junto al Arzobispado, la Subsecretaría de Defensa Civil, la Municipalidad de Salta, el Ministerio de Salud, grupos de rescate y otras organizaciones.

Asimismo, se recuerda que la fuerza de seguridad provincial continúa con patrullajes en áreas especiales y se dispuso el refuerzo de la presencia policial en distintas jurisdicciones

La Procesión

Iniciará a las 15:15, con la partida desde la Catedral de la Cruz Primitiva, seguida de las imágenes de la Virgen de Las Lágrimas, la Virgen del Milagro y posteriormente, el Señor del Milagro. Luego, en el Monumento 20 de Febrero, se realizará el Pacto de Fidelidad para posteriormente iniciar el retorno de las imágenes hacia la Catedral.

En tanto, a las 20.30 se celebrará la Misa del Peregrino, mientras que a las 22 está previsto el cierre de la Catedral.