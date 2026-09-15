Victoria Villarruel llegó a Salta para vivir el Milagro

La Vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a Salta este martes 15 de septiembre para participar de las celebraciones centrales en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
LocalesHace 16 horasPrensaPrensa
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La Vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a Salta este martes 15 de septiembre para participar de las celebraciones centrales en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
En las inmediaciones del hotel donde se encuentra la vicepresidentase observa presencia de efectivos de la Policía Federal como parte del operativo de seguridad previsto para su visita.
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El mismo inició hoy a las 7 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada. Trabajan efectivos de todas las áreas especiales y dependencias. El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro será monitoreado con cámaras del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 9-1-1.
 
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