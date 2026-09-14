Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para exigir su independencia

Los referentes asistirán en representación de sus respectivas fuerzas políticas y no en nombre de los gobiernos regionales. Durante la reunión está prevista además la firma de un memorando de entendimiento que servirá para fijar una estrategia compartida sobre el futuro político de los territorios.

En la previa de la cumbre, Swinney sostuvo que actualmente las tres naciones cuentan con dirigentes favorables a la independencia y cuestionó la continuidad del esquema político británico.

Desde Gales, Iorwerth plantea ampliar las competencias de Cardiff y reclama que áreas como la Policía y la Justicia dejen de depender del Gobierno central con sede en Westminster. Para el dirigente, la población galesa debe tener la posibilidad de definir su propio futuro y la independencia constituye el destino final de ese proceso.

La reunión se producirá además en un contexto de renovado debate sobre la organización territorial británica. La discusión tomó mayor relevancia luego de que Donald Trump manifestara durante una visita a Dublín su respaldo a una eventual Irlanda unificada.

Del otro lado, el primer ministro británico, Andy Burnham, se mantiene en contra de habilitar un nuevo referendo sobre la independencia escocesa. Esta semana afirmó que esa posibilidad continúa “fuera de toda discusión” mientras no cuente con un respaldo mayoritario de la población.