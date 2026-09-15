Horarios y recorrido de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

Hoy Salta vive la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, que reunirá a miles de salteños, peregrinos y fieles para renovar el tradicional Pacto de Fidelidad.
LocalesHace 17 horasPrensaPrensa
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Hoy Salta vive la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, que reunirá a miles de salteños, peregrinos y fieles para renovar el tradicional Pacto de Fidelidad.

Los horarios de este martes

La actividad comenzará durante la madrugada, con misas en el atrio de la Catedral a las 00, 01.30, 03, 05, 06 y 07 horas.

A las 10, se celebrará la Misa Estacional, también en el atrio de la Catedral.

Luego, a las 12, el Santuario cerrará sus puertas para preparar la salida de las imágenes.

La concentración de instituciones y fieles para la procesión comenzará a las 14.30, mientras que el inicio de la procesión está previsto para las 15.15.

El orden será:

  • Cruz Primitiva
  • Virgen de las Lágrimas
  • Virgen del Milagro
  • Señor del Milagro

Una vez finalizada la ceremonia en el Monumento 20 de Febrero, todas las imágenes regresarán a la Catedral. A las 20.30 se celebrará la Misa del Peregrino, mientras que a las 22 está previsto el cierre de la Catedral.

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El mismo inició hoy a las 7 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada. Trabajan efectivos de todas las áreas especiales y dependencias. El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro será monitoreado con cámaras del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 9-1-1.
 
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