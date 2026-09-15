Horarios y recorrido de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

Hoy Salta vive la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, que reunirá a miles de salteños, peregrinos y fieles para renovar el tradicional Pacto de Fidelidad.
Los horarios de este martes
La actividad comenzará durante la madrugada, con misas en el atrio de la Catedral a las 00, 01.30, 03, 05, 06 y 07 horas.
A las 10, se celebrará la Misa Estacional, también en el atrio de la Catedral.
Luego, a las 12, el Santuario cerrará sus puertas para preparar la salida de las imágenes.
La concentración de instituciones y fieles para la procesión comenzará a las 14.30, mientras que el inicio de la procesión está previsto para las 15.15.
El orden será:
- Cruz Primitiva
- Virgen de las Lágrimas
- Virgen del Milagro
- Señor del Milagro
Una vez finalizada la ceremonia en el Monumento 20 de Febrero, todas las imágenes regresarán a la Catedral. A las 20.30 se celebrará la Misa del Peregrino, mientras que a las 22 está previsto el cierre de la Catedral.