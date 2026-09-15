La Canasta de Crianza trepó hasta los $713.070 para un hijo de entre 6 y 12 años

Criar a un hijo en edad escolar ya cuesta más de $700.000 al mes. Según el Indec, en agosto la Canasta de Crianza trepó a $713.070 para chicos de 6 a 12 años, mientras que para bebés el gasto mínimo fue de $557.303. El informe detalla que el aumento responde tanto al encarecimiento de bienes y servicios como al costo del cuidado, que varía según la edad y la escolarización.

Este lunes, el Instituto Nacional de estadísticas y Censos informó que los gastos destinados a la crianza de los menores de edad se dispararon en agosto. El cálculo combinó el costo de bienes y servicios —como alimentos, vestimenta, educación y salud— con el valor del tiempo de cuidado, que en el caso de los escolares se estima en 84 horas mensuales.

Montos por edad Criar a un hijo no cuesta lo mismo según la etapa. En ese sentido, el cálculo de agosto del INDEC indicó lo siguiente: