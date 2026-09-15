Más de 2.500 velas iluminaron la Rotonda del Peregrino

La Municipalidad de Salta llevó adelante por quinto año consecutivo la tradicional Vigilia del Peregrino, una iniciativa que rinde homenaje a los fieles que cada año llegan desde distintos puntos de la provincia para vivir el Milagro en nuestra ciudad.

Durante la jornada, se encendieron más de 2.500 velas junto a vecinos y peregrinos que se acercaron a la Rotonda del Peregrino para pedir, agradecer y compartir este momento de profunda emoción y devoción. Cada luz encendida simbolizó una intención, una esperanza y un agradecimiento, en una noche marcada por la fe que une a miles de salteños.

Además, se proyectó un video con imágenes de los peregrinos que año tras año recorren los Caminos del Milagro, sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro, generando un espacio de encuentro y reconocimiento a quienes mantienen viva esta tradición.

El intendente Emiliano Durand acompañó la actividad y compartió junto a los presentes este emotivo momento, en una noche en la que la ciudad volvió a iluminarse con la fe de quienes hacen del Milagro una celebración que trasciende generaciones y renueva, año tras año, el espíritu de encuentro, esperanza y agradecimiento.